Coronavirus aux USA : une centaine de corps abandonnés dans des véhicules funéraires à New York

Des dizaines de cadavres ont été retrouvées dans divers véhicules près d’un salon funéraire de New York, selon les médias locaux. L’entreprise située dans le quartier de Brooklyn avait loué les véhicules car, en raison des nombreux décès dus aux coronavirus, il n’y avait plus de place dans ses locaux. En outre, la chambre froide de l’entreprise était également en panne, a déclaré le New York Times sur base de sources policières. Les riverains ont informé la police qu’ils avaient remarqué une odeur de décomposition aux alentours des véhicules.

Selon la chaîne CNN, jusqu’à 60 corps ont été retrouvés dans quatre véhicules. ABC parle même de 100 morts. Les corps gisaient sur la glace dans des sacs mortuaires, empilés dans les véhicules. L’idée était de les incinérer. On ne sait pas combien de ces décès sont réellement dus au coronavirus.

En raison de la crise sanitaire, les entreprises funéraires sont autorisées à placer les morts dans des camions réfrigérés. L’un des véhicules n’était néanmoins plus réfrigéré.

La métropole américaine compte de plus de 14.000 décès confirmés dus au corona et est l’épicentre de la pandémie aux États-Unis.