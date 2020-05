Coronavirus aux USA : un test rapide vanté par Trump produirait beaucoup de faux négatifs, selon une étude

États-Unis : le plus lourd bilan mondial - JT 19h30 - 09/05/2020 Direction les Etats-Unis où on a franchit la barre des 75.000 morts. Et plus d'un million 200.000 cas avérés du coronavirus. Le pays doit faire face à une crise sanitaire et économique sans précédent et ce à 6 mois de l'élection présidentielle.