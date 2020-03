Coronavirus aux USA: Un bateau de croisière venu de Hawaï maintenu à distance de San Francisco

Un bateau de croisière en provenance d'Hawaï est maintenu à distance de la côte californienne alors que 21 passagers sont suspectés d'être porteurs du virus Covid-19, rapportent les médias américains citant le gouverneur de l'Etat du sud-est américain, Gavin Newsom. Un homme qui a succombé mercredi au virus en Californie avait précédemment séjourné à bord du Grand Princess.

L'embarcation Grand Princess doit rester dans les eaux internationales le long de la côte californienne et un hélicoptère va être dépêché pour acheminer des tests à mener à bord avant de les retourner vers un laboratoire.

En plus des 21 personnes présentant des symptômes grippaux, 62 autres passagers et d'autres membres d'équipage de la première croisière vers le Mexique vont aussi être testés pour le nouveau coronavirus.

Un homme ayant succombé à l'infection mercredi en Californie faisait partie des trois passagers testés positifs lors d'un précédent voyage du Grand Princess qui effectuait alors une croisière entre San Francisco et le Mexique le mois passé.

Ce bateau a amarré à San Francisco le 21 février, et des milliers de passagers ont alors débarqué et embarqué dans la ville californienne. Le navire a ensuite poursuivi sa route vers Hawaï. Lors de son retour, onze passagers et dix membres d'équipage ont fait état de symptômes grippaux, a communiqué le gouverneur Gavin Newsom lors d'une conférence de presse mercredi. Ceux-ci ont été testés négatifs, selon les autorités sanitaires de San Francisco. Le bateau devait arriver à quai à San Francisco mercredi, toutefois les autorités locales ont demandé de reporter cette arrivée, le temps de coordonner la poursuite de tests supplémentaires.

Le gouverneur de Californie a décrété l'État d'urgence plus tôt dans la journée, après le décès d'un premier patient du coronavirus, dans l'objectif de juguler l'épidémie. Onze personnes sont décédées à ce stade aux Etats-Unis des suites d'une infection au Covid-19.

