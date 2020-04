Coronavirus aux USA: Un avion chargé d'aide humanitaire russe arrive à New York

Coronavirus : la Russie ferme ses frontières - JT 19h30 - 28/03/2020 A l'étranger, on a appris que la Russie va fermer totalement ses frontières. On parle de plus de 20.000 kilomètres de frontières avec 14 pays voisins. Moscou entend ainsi prévenir l'entrée de nouvelles infections sur son territoire.