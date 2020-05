Coronavirus aux USA : plus de 3 millions de personnes demandent le chômage en une semaine

Plus de trois millions de personnes se sont inscrites pour la première fois au chômage la semaine passée aux Etats-Unis, et le nombre total de chômeurs indemnisés a atteint son plus haut niveau de l’histoire, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du Travail.

Les analystes étaient un peu moins pessimistes, et attendaient 2,9 millions de nouveaux inscrits.

33,5 millions de nouveaux chômeurs depuis le début

Au total depuis le début de la crise du coronavirus dans le pays, mi-mars, près de 33,5 millions de personnes ont pointé au chômage. Et le nombre de personnes indemnisées au cours de la dernière semaine d’avril a atteint un nouveau record, avec 22,6 millions de personnes.

