Coronavirus aux USA : plus de 130.400 nouvelles contaminations en 24 heures

Aux États-Unis, 130.485 nouvelles infections au coronavirus ont été signalées au cours des dernières 24 heures. Dimanche, 1769 personnes sont mortes du virus, selon les données communiquées lundi par l’Université Johns Hopkins (JHU) de Baltimore.

Le nombre le plus élevé de décès à ce jour a été enregistré le 12 janvier, lorsque 4462 personnes sont décédées des suites du Covid-19. C’est le 2 janvier qu’on a enregistré le nombre le plus important de nouvelles infections en 24 heures, soit 298.031.

Au total, plus de 25,1 millions de personnes ont été infectées par le virus aux États-Unis. Depuis le début de la pandémie, plus de 419.200 personnes sont décédées du pathogène Sars-CoV-2, plus en chiffres absolus que dans tout autre pays du monde.

Vaccination au pas de charge

Selon les Centres de contrôles et de prévention des maladies (CDC), plus de 18,5 millions de personnes ont été vaccinées avec au moins une dose du vaccin de Biontech/Pfizer ou Moderna depuis le 13 décembre 2020. Plus de 3,2 millions de personnes ont déjà reçu une deuxième dose.