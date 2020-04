Coronavirus aux USA : les chiffres repartent à la hausse, le pays déplore 2094 morts en 24h

Avec 2494 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien aux États-Unis est reparti à la hausse, a annoncé ce samedi l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, déplore au total 53.511 décès, et a enregistré 936.293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie, selon le décompte de l'université de Baltimore à 20h30 locales. Vendredi, le bilan de décès (1258) avait été le plus bas en près de trois semaines.

