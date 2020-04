Coronavirus aux USA : le navire-hôpital militaire à New York est presque vide, "Si je peux être honnête: c'est une farce"

Le navire militaire qui devait soulager les hôpitaux de New York ne prend que peu de patients à bord. Selon le New York Times, les autorités soulignent que seuls vingt patients sont pris en charge sur le navire USNS Comfort, qui dispose pourtant de plus de 1.000 lits.

L'arrivée du navire, plus tôt dans la semaine, avait suscité des réactions euphoriques parmi les habitants de la métropole, durement touchée par l'épidémie de coronavirus. Mais la frustration est maintenant répandue dans les hôpitaux.

"Si je peux être honnête: c'est une farce", regrette Michael Dowling, président de l'organisation des hôpitaux Northwell Health. Alors que les établissements sanitaires de la métropole sont aux prises avec l'afflux de milliers de patients, des lignes directrices strictes ne permettent au navire-hôpital que la prise en charge de certains patients atteints de pathologies bien définies.

49 maladies qui ne sont pas traitées à bord

Les hôpitaux ont reçu une liste de 49 maladies qui ne sont pas traitées par les médecins de l'armée. En outre, aucun patient atteint du coronavirus ne peut être admis à bord du USNS Comfort.

Cela signifie que les ambulances transportant de nouveaux patients ne sont pas autorisées à se rendre directement au navire. Les conditions de santé des patients doivent d'abord être évaluées en profondeur dans un établissement local et les malades doivent ensuite être dépistés pour le coronavirus. Ce n'est qu'alors que l'embarquement devient possible.

La marine a envoyé un navire-hôpital militaire à New York mais aussi à Los Angeles. Quinze patients sont actuellement traités à bord de l'USNS Mercy.