Coronavirus aux USA : le Metropolitan Museum de New York espère une réouverture mi-août

Le Metropolitan Museum de New York prévoit de rouvrir mi-août, "ou peut-être quelques semaines plus tard", avec des horaires réduits et pas de visites guidées pour maintenir la distanciation sociale, a indiqué le musée ce mardi.

L’institution, fermée depuis le 13 mars, est le premier musée majeur de la ville à annoncer une date de réouverture, alors que le gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo n’a pas encore officiellement donné d’échéance.

Son plan prévoit une réouverture en quatre phases pour chaque région de l’Etat, le plus durement touché du pays par la pandémie de Covid-19.

►►► Lire aussi : coronavirus aux USA : plus de 1500 morts en 24h, 22.000 personnes pourraient mourir en 25 jours, selon une modélisation

Le redémarrage des activités artistiques n’intervient qu’en quatrième et dernière phase. La ville de New York n’a pas encore été autorisée à entamer la première phase.

Un anniversaire un peu particulier

Outre les horaires adaptés et l’absence de visites guidées, le Metropolitan Museum n’organisera pas non plus de conférences ou de concerts jusqu’à la fin de l’année 2020, afin d’éviter les rassemblements propices à la propagation du nouveau coronavirus.

►►► Lire aussi : New York dans l’enfer du coronavirus, déjà 2000 morts et d’importantes pénuries de matériel médical et d’oxygène

La réouverture marquera le démarrage officiel de l’exposition "Making the Met" (faire le Met), qui célèbre le 150e anniversaire du musée et devait initialement s’ouvrir le 30 mars.

Le musée a également annoncé mardi, sans surprise, l’annulation définitive du gala du Met, événement mondain de l’année à New York, qui avait déjà été reporté.