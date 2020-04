Coronavirus aux USA: le bilan dépasse le nombre de soldats américains morts lors de la guerre du Vietnam

Alors que le nombre de morts sur une journée avait baissé autour de 1.300 dimanche et lundi, les Etats-Unis ont déploré 2.207 décès entre 20H30 locales mardi (00H30 GMT mercredi) et la veille à la même heure, selon les chiffres de l'université actualisés en continu.

Le soutien aux entreprises et à l'emploi, c'est devenu une priorité pour Donald Trump. Le Président américain veut relancer la machine économique américaine. Il soutient les partisans du déconfinement dans un pays qui a déjà enregistré plus de 44 mille décès.

Coronavirus aux États-Unis : les Américains radicalement divisés - JT 19h30 - 22/04/2020

L'Etat de New York, épicentre de la pandémie, résiste à la tentation du déconfinement et ne s'y engagera pas avant le 15 mai.

Des Etats américains moins affectés, comme la Géorgie, ont déjà rouvert certains commerces, le Texas doit faire de même vendredi et l'Alabama prévoit de rouvrir ses plages en fin de semaine.

Pour rendre hommage aux personnels soignants et urgentistes, un escadron de l'US Air Force et un autre de l'US Navy ont survolé mardi New York et ses environs dans un ciel sans nuages.

Au total, plus de trois millions de personnes ont été diagnostiquées dans le monde comme malades du Covid-19 et plus de 215.000 en sont mortes depuis l'apparition de la maladie en Chine en décembre, malgré le confinement de plus de la moitié des habitants de la planète.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 27.359 morts, l'Espagne avec 23.822 morts, la France avec 23.660 morts et le Royaume-Uni avec 21.678 morts, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 19h00 GMT à partir de sources officielles.