Coronavirus aux USA : la ville de New York autorise le retour dans les commerces et les bureaux

La ville de New York entame lundi la deuxième étape de réouverture des commerces et des bureaux. Des milliers de travailleurs sont autorisés à retourner au travail pour la première fois depuis mars. La pandémie avait contraint les entreprises à renvoyer leurs employés chez eux et à privilégier le télétravail. Les habitants de la Grosse Pomme peuvent à nouveau se rendre au restaurant (uniquement à l’extérieur), au salon de coiffure et chez le barbier.

Certains achats en boutique sont autorisés, y compris dans le célèbre magasin Macy’s. Les agences immobilières peuvent également reprendre du service.

"La première phase était considérable, mais la deuxième est un vrai pas de géant pour cette ville. Elle concerne la majeure partie de notre économie", a déclaré Bill de Blasio, maire de New York, lors d’une conférence de presse, en faisant particulièrement référence au secteur de la restauration.

Il a annoncé qu’environ 300.000 personnes devraient retrouver leur poste lors de cette deuxième étape de réouverture (le plan de relance en comporte quatre), instaurée deux semaines après que la ville a commencé à assouplir les mesures de confinement. Les musées et les théâtres de Broadway resteront fermés jusqu’à la quatrième et dernière étape.

La ville, la plus grande et la plus dense du pays, a dû faire face à plus de 22.000 décès liés de façon présumée ou confirmée au Covid-19. Ces derniers jours, le nombre de morts est inférieur à 10 et les infections sont en baisse, mais au moins 100 cas de coronavirus sont encore enregistrés chaque jour.

Pendant ce temps, de nombreux autres états américains luttent contre des pics du virus.