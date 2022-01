Coronavirus aux Philippines : le président Duterte ordonne de chasser, détenir et arrêter les personnes non-vaccinées

Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a donné l’ordre aux leaders communautaires de chasser, détenir et arrêter les personnes non-vaccinées qui quittent leur domicile alors que les infections au Covid-19 marquent un record trimestriel dans l’archipel, selon son porte-parole vendredi.

M. Duterte a émis cet ordre lors d’une réunion avec la task force chargée de la réponse à la pandémie jeudi soir, a précisé le porte-parole Karlo Nograles.

"J’ordonne désormais aux chefs des villages de chercher les personnes qui ne sont pas vaccinées et de leur demander de rester en place", a déclaré le président lors de cette rencontre. "Et si untel refuse, sort de chez lui et se déplace dans la communauté… il peut être détenu", a-t-il ajouté. "Et s’il refuse, alors le chef du village étant une personne d’autorité est habilité à arrêter la personne récalcitrante".