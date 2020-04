Coronavirus aux Pays-Bas : un jeune dans la vingtaine décédé du coronavirus est la victime la plus jeune aux Pays-Bas

Les Pays-Bas déplorent pour la première fois le décès d'un jeune dans la vingtaine à cause du coronavirus, victime la plus jeune du pays jusqu'ici, a indiqué ce dimanche l'Institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM). La victime avait entre 25 et 29 ans et souffrait d'une "maladie sous-jacente". La date du décès et le lieu de résidence du jeune n'ont pas été précisés.

Parmi les décès notifiés au cours des 24 dernières heures, trois défunts étaient âgés de 25 à 50 ans. Tous souffraient d'une autre maladie. Les Pays-Bas déplorent 1766 décès liés au coronavirus.

1385 personnes aux soins intensifs

Le nombre de Néerlandais soignés dans un service de soins intensifs a grimpé ce dimanche à 1385, dont 24 sont hospitalisés en Allemagne. La capacité totale aux Pays-Bas s'établit à 2400 lits, dont 505 sont destinés aux patients qui n'ont pas le coronavirus.