Coronavirus aux Pays-Bas : premier essai de festival avec 1500 personnes testées négatives

Après l’Espagne et l’Allemagne, les Pays-Bas expérimentent aussi pour voir comment il sera possible à l’avenir de refaire la fête, tout en vivant avec le Covid-19. Ce week-end, c’est un véritable festival qui a eu le droit d’ouvrir à Biddinghuizen, un après sa dernière édition, sur le site du parc Walibi Holland. 1500 visiteurs ont pu venir et danser, à condition de présenter un test négatif.

Testés à l’avance, les festivaliers pouvaient à nouveau faire un test rapide en entrant sur les lieux. Ils étaient ensuite divisés en trois groupes distincts et équipés d’un appareil de traçage des mouvements et des contacts. Une manière de comptabiliser le nombre de personnes côtoyées de près. Les participants devaient télécharger une application et faire scanner un QR code à l’entrée du festival pour prouver que leur test avait été négatif. "Si c’est le seul moyen d’aller à un festival, soit", note un participant.