Coronavirus aux Pays-Bas : plusieurs établissements ont ouvert ce samedi en signe de protestation

Des cafés et restaurants ont ouvert leurs portes samedi aux Pays-Bas pour protester contre leur fermeture prolongée alors que des assouplissements dans d’autres secteurs ont été annoncés la veille par le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

Dans plusieurs villes, les autorités locales soutenaient l’initiative.

A Breda, la branche locale de l’association professionnelle Koninklijke Horeca Nederland (KHN) a toutefois appelé la population à ne pas participer à cette journée de protestation. "La pression liée aux problèmes financiers et psychologiques exercée sur les entrepreneurs ne va pas disparaître en ouvrant une journée", a ainsi estimé Johan de Vos du KHN Breda.

Le Premier ministre néerlandais a annoncé vendredi soir l’assouplissement de certaines restrictions anti-covid19, parmi les plus contraignantes d’Europe, en autorisant les commerces, salles de sport, coiffeurs et sex-shop à rouvrir. Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels doivent pour leur part rester fermés jusqu’au 25 janvier au moins.