Coronavirus aux Pays-Bas : nouveau record de contaminations avec 8000 cas en 24 heures

Le nombre de contaminations par le coronavirus continue d'augmenter aux Pays-Bas. Entre mercredi matin et jeudi matin, 7833 nouveaux cas ont été enregistrés, il s'agit d'un nouveau record quotidien. L'Institut national de santé publique et de l'environnement (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) rapportait 7296 tests positifs mercredi et 7377 mardi.

Rotterdam-Rijnmond, région la plus touchée

Rotterdam-Rijnmond est la région la plus touchée par le coronavirus, avec 909 personnes testées positives. C'est la deuxième fois qu'elle dépasse les 900 cas. Entre mardi matin et mercredi matin, 978 nouvelles infections avaient été enregistrées. Parmi les 909 nouveaux cas de coronavirus, on dénombre 470 habitants de Rotterdam. La province d'Utrecht a enregistré 868 nouvelles infections, tandis que la région de Haaglanden en comptait 653. À Amsterdam-Amstelland, 599 nouvelles infections sont apparues, dont 506 à Amsterdam même. Plus de 400 cas de coronavirus ont également été enregistrées dans les régions du Midden-Brabant et du West-Brabant (557, dont 127 à Tilburg), du Brabant-Noord (431) et du Brabant-Zuidoost (406).

Plus de 48.000 nouvelles infections ont été signalées au cours des sept derniers jours. Depuis le début de l'épidémie, plus de 200.000 personnes ont été testées positives aux Pays-Bas. Le compteur approche à présent des 204.000. La 100.000e infection a été détectée il y a moins d'un mois dans le pays.

La pression sur les hôpitaux néerlandais continue d'augmenter en raison de la hausse constante du nombre de patients atteints du virus SARS-Cov-2. En ce moment, les hôpitaux traitent au total 1526 patients Covid-19, soit 51 de plus que mercredi. Parmi ces patients, 313 sont en soins intensifs, soit une augmentation de 12 par rapport à la veille, rapporte le Centre national de coordination de la répartition des patients (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, LCPS).

Les Pays-Bas ont de nouveau demandé aux hôpitaux allemands de les aider à faire face au flux croissant de patients atteints du coronavirus.