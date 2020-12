Coronavirus aux Pays-Bas : le Premier ministre annonce un confinement strict de 5 semaines

Le Premier ministre Mark Rutte s’est adressé à la nation lundi à 19H00 depuis le Torentje, son bureau du siège du gouvernement à La Haye, alors que le nombre de contaminations est en forte augmentation et que le nombre de décès a dépassé la barre des 10.000.

Le gouvernement néerlandais a décidé de mettre en place un vaste et strict confinement où presque tout sera fermé jusqu’au 19 janvier inclus. Cela concerne les écoles, les magasins non essentiels, les musées, les parcs d’attractions, les salons de coiffure et les théâtres, qui resteront fermés.

Les mesures prennent effet dès minuit ce lundi soir, afin d’éviter une ruée sur les magasins mardi. Les écoles devraient fermer leurs portes mercredi et passer à l’enseignement à distance. Les crèches seront également fermées.

Les gens seront priés de rester chez eux autant que possible et, de préférence, ne pas recevoir de visiteurs. Il est également recommandé de travailler autant que possible depuis son domicile. Contrairement à la. Belgique ou à la France, il n’y aura pas de couvre-feu.

Une "bulle" de 2 personnes maximum

Mark Rutte déclare également qu’il y aura quelques exceptions pour permettre à la société de bien fonctionner ou encore de protéger les personnes vulnérables.

Les Néerlandais seront autorisés à recevoir deux personnes maximum chez eux. Une exception de trois invités est prévue pour les jours de Noël. Par ailleurs, un avis de voyage négatif est émis jusqu'à la mi-mars.

Les magasins pris d’assaut aux Pays-Bas

Une forte affluence était constatée dans des zones commerciales de différentes villes aux Pays-Bas lundi, alors que le pays se dirigeait vers un nouveau confinement. Les commerces étaient pris d’assaut notamment à Eindhoven, La Haye, Utrecht et Rotterdam. Certains bourgmestres ont demandé de ne plus se rendre en ville.

A Eindhoven, les parkings se sont remplis très rapidement, tandis qu’à Utrecht, la fréquentation était encore plus importante qu’un samedi calme. Les bourgmestres d’Utrecht, La Haye et Eindhoven ont appelé la population à ne plus se rendre dans le centre-ville.

La Ville d’Amsterdam a appelé via Twitter les amateurs de shopping à rentrer chez eux si l’affluence était trop importante. A Rotterdam, un message était diffusé sur Twitter invitant à privilégier les achats en ligne.

Le durcissement des mesures aux Pays-Bas coïncide avec l’annonce en Allemagne voisine d’un confinement partiel à partir de mercredi, incluant la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.