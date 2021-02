Coronavirus aux Pays-Bas : le pourcentage de tests positifs augmente

Un nombre plus réduit de personnes se sont fait tester au coronavirus aux Pays-Bas la semaine dernière, peut-être en raison des conditions météorologiques hivernales. Mais le pourcentage de tests positifs augmente, de sorte que le nombre de nouveaux cas reste plus ou moins le même que la semaine précédente.

Au cours des sept derniers jours, 25.229 tests positifs ont été enregistrés, contre 24.668 la semaine précédente. De plus en plus de gens attrapent le variant britannique.

Le nombre de tests effectués a légèrement diminué, passant d’un peu plus de 195.000 à un peu plus de 190.000. La semaine dernière, 11,5% de tous les tests étaient positifs. Une semaine plus tôt, le coronavirus avait été diagnostiqué chez 10,7% de toutes les personnes testées.

La vitesse à laquelle le coronavirus se propage augmente. Le taux de reproduction est passé de 0,91 à 0,96.

Le nombre de décès a augmenté. Au cours de la semaine dernière, les décès de 423 patients corona ont été enregistrés. La semaine précédente, on avait dénombré 408 décès.

Mutation du variant britannique

Le variant britannique du coronavirus a commencé à muter à nouveau. Ce changement "inquiétant" a été constaté aux Pays-Bas. Une personne a été testée dans la province d'Utrecht, indique mardi l'Institut royal de santé publique (RIVM).

La mutation pourrait rendre les vaccins existants moins efficaces contre le virus. Les défenses immunitaires des patients peuvent également s'avérer moins efficaces contre la nouvelle variante. Le même constat a été observé auparavant avec les variants sud-africain et brésilien.

En Grande-Bretagne, la mutation a été diagnostiquée chez au moins 23 personnes.

La mutation a reçu le nom scientifique d'E484K. Le changement se situe dans les saillies du virus. Grâce à la mutation, ces "pointes" peuvent mieux se fixer à une cellule corporelle. Le virus pénètre ainsi encore mieux dans le corps.