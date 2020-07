Coronavirus aux Pays-Bas : accès refusé pour près de mille personnes aux frontières

La maréchaussée royale néerlandaise a refusé près de mille personnes aux frontières extérieures des Pays-Bas au cours des sept premiers mois de cette année. Parmi celles-ci, 302 ont été renvoyées sur la base de restrictions d'entrée dues au coronavirus, rapporte De Telegraaf. La plupart des personnes qui ont été renvoyées à cause du coronavirus venaient des États-Unis.

"Nous avons fort à faire concernant les refus et les enquêtes à la frontière à cause des règles Covid-19", déclare un porte-parole de la maréchaussée au Telegraaf. "En outre, nous sommes inondés de questions de la part de voyageurs qui ne savent plus ce qui est autorisé ou non."