Coronavirus aux Pays-Bas : 5487 nouveaux cas d’infection en 24 heures

Les Pays-Bas ont enregistré 5487 nouveaux cas d’infection au coronavirus au cours des dernières 24 heures, une légère baisse par rapport à vendredi, indique l’Institut royal de santé et de l’environnement RIVM samedi.

La moyenne, sur toute la semaine, tourne autour des 5340 nouveaux cas décelés par jour. La tendance qui était à la baisse depuis sept jours a donc augmenté très légèrement samedi.

La plupart des nouvelles infections ont été signalées à Amsterdam (212), La Haye (147) et Rotterdam (140). Plus de 1140 cas ont également été enregistrés dans les régions de Noord-Holland Noord (402), d’Utrecht (389) et de Brabant-Zuidoost (406).

Quatre-vingt-neuf décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit le même nombre que vendredi.