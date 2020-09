Coronavirus sous les tropiques : North Sentinel, une des îles les plus isolées du monde, toujours indemne mais menacée

A lire aussi : L’Amazonie plus fragilisée que jamais à cause de la pandémie de coronavirus

On le sait, l’épidémie de coronavirus touche le monde entier. Des contrées où la mondialisation est omniprésente aux coins les plus reculés. Mais il existe aussi des coins très, mais alors très reculés. Où les populations vivent en vase clos et isolé du monde depuis des générations. Parmi celles-ci, très vulnérables à l’arrivée d’une maladie nouvelle, nous vous avons déjà parlé des Indiens d’Amazonie.

Les îles Andaman forment un archipel, appartenant à l’Inde. Au nord-est de l’océan indien, elles sont situées plus précisément entre la Birmanie et l’Indonésie. Habitées par un peu plus de 300.000 personnes, ces dernières se sont établies sur des terres auparavant peuplées par des tribus. Celles-ci se répartissaient en cinq ethnies, réparties en deux groupes. Et nous avons donc appris que le virus a à présent déjà touché l’un d’eux : les Grands Andamanais. Ce groupe d’hommes serait le peuple le plus petit en termes de population du monde. Il resterait qu’une cinquantaine d’âmes. Extrêmement menacés, ils sont actuellement nourris et logés par les autorités. Leur langue, elle, aurait récemment disparu.

Selon l'AFP, dix de ces cinquante personnes auraient été testées positives au corona. Six se sont rétablis et ont été mis en quarantaine à domicile. Les quatre autres sont en cours de traitement dans un hôpital local. L'inquiétude, elle, est de mise. Car la tribu s'est déjà vue impactée très fortement par les maladies. A l'arrivée des colons britanniques, au XIXe siècle, on estimait la population à 5000 Grands Andamanais. Les combats avec l'occupant mais aussi des maladies importées par ceux-ci comme la rougeole, la syphilis et la grippe ont décimé la tribu.

L’autre groupe, c’est celui des Onge-Jarawas. Une des ethnies a disparu (les Jangil) ; une autre, à l’instar des Grands Andamanais, est menacée mais accepte l’administration indienne (les Onge) ; une troisième, les Jarawa, est nettement plus isolée. Avec environ 400 membres, les Jarawa et leur culture sont dans une position délicate, et des initiatives sont menées, bon gré mal gré, pour les protéger. Vous pouvez retrouver sur le site survivalinternational.fr leurs nombreux problèmes.

Mais occupons-nous à présent de la quatrième. Voilà le gros morceau : les Sentinelles.