Coronavirus aux Etats-Unis : retour au confinement en Californie du Sud

Plus de 20 millions de personnes vivant en Californie du Sud sont soumises à un confinement à partir de lundi pour alléger la pression sur les hôpitaux risquant d’être submergés par l’afflux de malades du Covid-19.

En vertu de ces mesures, déclenchées sur ordre du gouverneur Gavin Newsom lorsque 85% des lits en unités de soins intensifs sont occupés, les habitants sont appelés à rester chez eux, la plupart des bureaux sont fermés et les réunions de personnes de foyers différents interdites.

Les bars, salons de coiffure seront temporairement fermés, les capacités d’accueil des magasins réduites à 20%. Les restaurants ne proposeront que de la vente à emporter et des livraisons. Les hôtels ne peuvent plus accueillir de touristes et les voyages non essentiels sont restreints dans l’Etat.

La capacité d’accueil des unités de soins intensifs en Californie du Sud et dans la vallée de San Joaquin est tombée en deçà de 15%, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires locales en annonçant le déclenchement des mesures de confinement pour trois semaines.

L’Etat le plus peuplé des Etats-Unis a enregistré près de 20.000 décès liés au coronavirus pour 1,3 million de contaminations.

Dans le nord de l’Etat, les habitants de San Francisco sont également appelés à rester chez eux en raison d’une hausse des cas de Covid.