Coronavirus aux Etats-Unis : qu'y a-t-il derrière les chiffres de la résurgence de l'épidémie ?

L’épidémie de coronavirus est-elle (déjà) dans sa "deuxième vague" aux États-Unis ? Sur les réseaux sociaux, le graphe du nombre de cas quotidiens est massivement partagé, et pour cause : la courbe, en décroissance depuis fin avril, et qui semblait alors se stabiliser, remonte de manière assez spectaculaire depuis la mi-avril, se rapprochant de plus en plus des pics du mois d’avril, avec plus de 36.000 cas par jour, et se rapprochant ainsi des chiffres du Brésil, où l’épidémie fait rage.

S’il faut définitivement prendre ces chiffres aux sérieux, il est aussi important de les recontextualiser, tout spécialement vu la taille d’un pays comme les États-Unis, avec une population de plus de 300 millions d’habitants. Et justement, si l’on ramène ces chiffres de cas quotidiens par million d’habitants, la comparaison avec le Brésil est bien moins significative. Autre élément important, même lors de l’aplatissement de sa courbe, le nombre de cas est resté très élevé, illustrant le fait que les États-Unis n’ont jamais vraiment "battu" l’épidémie, mais juste assommée quelques semaines.

… et de tenir compte des différences régionales

Mais cette pondération au nombre d’habitants d’un pays, si elle permet une meilleure comparaison entre pays, ne permet pas de comprendre ce qu’il se passe réellement au sein d’un pays. Une statistique nationale va en effet gommer les différences régionales, locales, tout spécialement pour un pays aussi grand que les États-Unis, où c’est en plus principalement au niveau de pouvoir de l’État que se prennent les mesures pour endiguer l’épidémie.

Grâce à une datavisualisation développée par le Coronavirus Resource Center de l’université Johns Hopkins, on peut comparer l’évolution des courbes de chaque Etat, et la situation saute alors aux yeux : l’épidémie, dans sa "première vague", a surtout été virulente dans le nord-est des États-Unis, tout particulièrement dans les Etats de New York (NY), Massachussets (MA), New Jersey (NJ) et au Connecticut (CT). Une vague depuis maîtrisée, via différentes mesures de distanciation sociale, confinement, et quarantaine.

L’infographie nous montre clairement que l’épidémie s’est déplacée vers le sud du pays, avec des remontées significatives en Arizona (AZ), au Texas (TX), qui a d’ailleurs mis en pause son déconfinement, au Mississipi (MS), en Caroline du Sud (SC), ou encore en Floride (FL), où particulièrement chez les plus jeunes, un peu trop heureux de retrouver leurs lieux de fête. En Californie aussi, le nombre de cas rebondit, poussant le gouverneur à imposer le port du masque dans les espaces publics.

Courbes du nombre de cas par 100.000 habitants, par États

Plus le fond est rouge, plus la tendance va vers une augmentation du nombre de cas.

Plus le fond est vert, plus la tendance va vers une diminution des cas.