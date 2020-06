Coronavirus aux Etats-unis : plus de 42.000 nouvelles infections au coronavirus en 24 heures

Au moins 42.000 infections au coronavirus ont été recensées aux Etats-Unis en 24 heures, selon le comptage lundi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Ces nouvelles infections, concentrées dans les Etats du Sud et de l'Ouest, portent à près de 2,6 millions le nombre total d'infections sur le sol américain.

En raison de la remontée des contaminations, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.

Le nombre de décès quotidiens dans la première puissance économique mondiale continue pour le moment de décliner, avec 355 morts en 24 heures.

Mais le nombre de cas nouvellement détectés est plus élevé qu'à aucun moment depuis l'apparition du Sars-Cov-2, et les hospitalisations augmentent dans plusieurs foyers comme Houston (Texas) et Phoenix (Arizona), ce qui fait craindre le pire pour le tableau des morts dans les prochaines semaines.