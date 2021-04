Coronavirus aux Etats-Unis : Pfizer demande l'autorisation de son vaccin pour les 12-15 ans

L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de faire cette demande auprès "d'autres autorités de régulation dans le monde dans les jours qui viennent", ont précisé les deux entreprises dans un communiqué. Cette demande d'extension, déposée auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA), est fondée sur les données des essais cliniques de phase 3 sur cette tranche d'âge, "qui ont démontré une efficacité de 100%" pour prévenir la maladie, ont-elles souligné.

Fin mars, les entreprises avaient publié les résultats de leurs essais menés sur 2.260 adolescents aux Etats-Unis, ayant démontré "des réponses d'anticorps robustes" après les injections. Le vaccin a également été "bien toléré et les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés" chez les personnes âgées de 16 à 25 ans, ont ajouté Pfizer et BioNTech vendredi.

Ce vaccin est pour le moment autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Les enfants sont moins exposés aux cas graves de la maladie, et leur vaccination n'a donc pas été une priorité jusqu'ici. Mais ils représentent une part importante de la population, et devront donc également être immunisés afin de freiner la transmission de la maladie, arguent les experts.

On ne sait pas encore exactement quel pourcentage de population vaccinée sera nécessaire pour arriver à cette immunité collective: peut-être entre 70%... ou 85%, selon le très respecté immunologue Anthony Fauci. En février, il avait estimé que les enfants américains de moins de 12 ans pourraient "très probablement" être vaccinés début 2022.

Le vaccin Pfizer/BioNTech, basé sur la technologie innovante de l'ARN messager, a été le premier vaccin contre le Covid-19 approuvé en Occident fin 2020.