Coronavirus aux États-Unis : Magic Johnson préoccupé pour la communauté Afro-Américaine, la plus durement touchée

La légende du basket américain Magic Johnson a déclaré à la chaîne américaine CNN, qu’il espère que les experts de la santé trouveront bientôt un traitement efficace pour aider les patients à vaincre le coronavirus. Mais il ajoute que des éléments importants pour surmonter la pandémie seront d’étendre les tests et l’accès aux soins de santé aux communautés afro-américaines qui sont les plus durement touchées par la crise.

"Nous devons nous assurer, en premier lieu, que chaque Américain puisse se faire tester", a déclaré M. Johnson à CNN jeudi dernier.

L’ancien joueur des Lakers de Los Angeles avait annoncé, il y a près de 30 ans, qu’il était séropositif. "La raison pour laquelle je suis encore en vie est la détection précoce. J’ai fait un test, j’ai fait un examen médical. Il s’est avéré que j’étais séropositif et cela m’a sauvé la vie", a-t-il déclaré. "Donc les gens veulent faire le test. Tant qu’ils n’auront pas fait le test, les gens ne seront pas à l’aise car ils ne sauront pas s’ils ont ce virus ou non".

Mais les tests, a déclaré M. Johnson, devraient être disponibles dans toutes les régions du pays afin que toutes les communautés y aient accès de manière égale. "Le problème, c’est que les gens veulent que nous allions en banlieue pour passer ce test", a-t-il déclaré. "Pourquoi ne pas faire faire ce test dans les villes américaines, dans les centres-villes ?"

Soins médicaux et bonnes informations

Mais avoir plus de tests ne sera pas suffisant. Pour les communautés afro-américaines qui ont jusqu’à présent été les plus touchées par le virus aux États-Unis, a estimé la légende des Lakerts qui estime qu’un accès plus large aux soins médicaux ainsi qu’un accès aux bonnes informations sur ce virus feront toute la différence.

"Quand on pense, tout d’abord aux Afro-Américains, on s’occupe déjà de beaucoup de problèmes de santé. Nous parlons du VIH et du sida, mais aussi de l’obésité, du diabète, de l’hypertension artérielle, de toutes ces choses que nous traitons déjà, et nous ajoutons le coronavirus, c’est une situation difficile", a déclaré M. Johnson. "Et puis le manque d’accès aux soins de santé, c’est une situation inextricable".

Un grand nombre d’Afro-Américaines victimes du coronavirus

Les premières données publiées par certaines villes des États-Unis ont montré qu’un nombre impressionnant d’Afro-Américains ont été tués par le coronavirus.

Les responsables de Chicago ont déclaré en début de semaine que 72% des victimes du coronavirus étaient des Noirs, alors que les Afro-Américains représentent 30% de la population de la ville. En Louisiane, où 32% de la population est afro-américaine, ces résidents sont responsables de plus de 70% des décès dus aux coronavirus.

"Il y a des inégalités et des injustices depuis longtemps, surtout quand on pense aux minorités", a déclaré M. Johnson. "Tant que ces choses ne changeront pas, nous continuerons à manquer de soins de santé. Nous serons toujours à la traîne quand vous penserez aux Afro-Américains".

Mais il y a aussi beaucoup de désinformation qui contribue au problème, a dit M. Johnson, ce qui lui rappelle les rumeurs et les croyances qui circulaient à l’époque où l’on savait encore peu de choses sur le VIH..

Les Noirs n’attraperaient pas le coronavirus, une infox qui a eu de grosses conséquences

"Les Noirs pensaient qu’ils ne pouvaient pas attraper le VIH et le sida. C’est la même chose que le coronavirus. Cela me rappelle qu’il y a 30 ans, nous avions tous tort". "C’est la raison pour laquelle nous voyons ces chiffres (de décès suite au coronavirus) si élevés, parce que… les gens sont sont sortis pour faire passer le mot que les Noirs ne pouvaient pas l’attraper, et maintenant nous voyons que non seulement nous pouvons attraper le coronavirus mais que nous pouvons en mourir", a déclaré Johnson.

"Donc, dans notre communauté, nous devons mieux faire en sorte que tout le monde sache qu’il peut attraper ce virus. Et il est mortel", conclue la légende de la NBA.