Coronavirus aux Etats-Unis : les USA franchissent la barre de six millions de cas de Covid-19

Plus de six millions de cas de coronavirus ont été détectés aux USA, selon un décompte du New York Times dimanche.

Les Etats-Unis ont franchi un nouveau cap dans la pandémie de Covid-19 en enregistrant dimanche six millions de cas, selon les données du quotidien américain. Le dernier million a été enregistré sur une période de 22 jours. Il avait fallu 16 jours en revanche pour passer de 4 à 5 millions de cas aux USA auparavant, relève le quotidien.

Le nombre quotidien de tests positifs tend à décroître outre-Atlantique depuis fin juillet. Le nombre de cas mortels de coronavirus approche 200.000, mais les décès quotidiens sont nettement en deçà du pic enregistré au printemps.

Le pays continue de dominer le bilan global, les Américains infectés comptent en effet pour près d’un quart des 25 millions de cas enregistrés dans le monde.

Selon le comptage publié dimanche par l’université Johns Hopkins, qui fait autorité les Etats-Unis n’ont pas encore atteinte mais frôlent les 6 millions de cas de contamination. Le total des cas enregistrés est de 5.993.668, a indiqué cette université de Baltimore (Maryland), dans le nord-est des Etats-Unis.

Selon son comptage, le nombre des décès liés au coronavirus aux Etats-Unis est de 183.034, et 2.153.939 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19.