Coronavirus aux Etats-Unis : les enseignants californiens devront être vaccinés ou être testés chaque semaine

Tous les enseignants de Californie devront être vaccinés contre le Covid-19 ou se soumettre à des dépistages hebdomadaires, a annoncé mercredi le gouverneur de cet Etat où les infections sont en forte hausse.

"Pour donner aux parents l’assurance que leurs enfants sont en sécurité au moment où les écoles reprennent les cours en présentiel, nous exhortons tout le personnel scolaire à se faire vacciner", a indiqué Gavin Newsom.

Recrudescence du virus

Avec plus de 10.000 nouveaux cas par jour, soit dix fois plus qu’il y a deux mois, la résurgence du virus dans cet Etat le plus peuplé des Etats-Unis, alimentée par le très contagieux variant Delta, menace la réouverture des établissements scolaires.

La mesure annoncée mercredi, qui s’applique à la fois aux écoles publiques et privées, a été saluée par les groupes de parents d’élèves.

Près de deux tiers des habitants de Californie de plus de 12 ans sont pleinement vaccinés, selon les autorités sanitaires locales.

Les enfants de moins de 10 ans n’ont pas encore été autorisés à recevoir les vaccins anti-Covid par l’agence américaine des médicaments (FDA).

L’alliance Pfizer/BioNTech avait annoncé en mai espérer déposer en septembre une demande d’autorisation en urgence de leur vaccin pour les enfants âgés de 2 à 11 ans aux Etats-Unis.