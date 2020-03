Coronavirus aux Etats-Unis : le bilan fait état de 10.000 cas et 154 morts

Les Etats-Unis ont dépassé jeudi la barre des 10.000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence.

Ces chiffres montrent une hausse de 3404 cas par rapport au précédent décompte et une augmentation de 53 du nombre de décès, selon Reuters.

Les Etats-Unis sont désormais le sixième pays en nombre de cas confirmés, derrière la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne et l’Allemagne, suivis ensuite par la France et la Corée du Sud. A l’échelle mondiale, on dénombre plus de 220.000 cas, et le nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 9000 personnes, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.