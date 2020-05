Coronavirus aux États-Unis : la Californie gère, une fois de plus, les choses autrement

Les tests sont accessibles depuis mercredi soir et il n’y a pas de limite de nombre de tests que les résidents peuvent obtenir , a déclaré M. Garcetti. E plus des habitants de la ville, tous les résidents du comté de Los Angeles peuvent s’inscrire pour un test gratuit. Ceux qui se feront tester sur les sites de test au volant peuvent généralement obtenir des résultats dans les 24 à 48 heures.

Los Angeles est devenue la première grande ville américaine à proposer un test de dépistage du coronavirus gratuit pour tous ses habitants. "Nous en avons la capacité, alors n’attendez pas, n’errez pas et ne risquez pas d’infecter d’autres personnes", a déclaré le maire Eric Garcetti lors de l’annonce faite mercredi lors d’une conférence de presse.

Il existe 34 sites de tests dans la ville et le comté de Los Angeles, avec une capacité de 18.000 personnes par jour. Selon le maire de la ville, plus de 140.000 personnes ont été testées sur ces sites. Los Angeles devient donc la première grande ville américaine à proposer un test de dépistage du coronavirus gratuit pour tous ses habitants.

La décision d’étendre la disponibilité de faire des tests à tous les habitants de la ville a été prise suite à l’ouverture de nouveaux centres de tests où on a constaté que chaque nuit il restait de nombreux tests inutilisés.

Car aux États-Unis, ce sont bien les gouverneurs des États qui ont le dernier mot pour décider des mesures de confinement ou de déconfinement.

Et, bien que Washington formule des recommandations, chacun des gouverneurs des États a donc la liberté de prendre les mesures qu’il juge nécessaire pour lutter au mieux contre la pandémie de Covid-19, en fonction de ses spécificités. La Californie a donc une gestion de la crise du Covid-19 qui lui est propre.

L’État de Californe est actuellement en phase 1, ce qui implique de rester chez soi et de travailler à "l’aplatissement de la courbe". L’État est encore à "quelques semaines" de l’ouverture "des commerces de détail et des écoles", a déclaré le gouverneur.

Mais ce qui est particulier pour cet État, c’est qu’il a été l’un des premiers à prendre des mesures extraordinaires pour ralentir la propagation du coronavirus. L’un des éléments qui a poussé le gouverneur Gavin Newsom à intervenir rapidement, c’est que le bateau de croisière "Grand Princess" a longé les côtes de San Francisco pendant quelques jours au début du mois de mars, comme un présage d’une catastrophe à venir.

Le "Grand Princess" et ses 21 personnes testées positives au Covid-19 à bord, ont été un signe avant-coureur qui a incité la Californie à prendre des mesures extraordinaires pour ralentir la propagation du coronavirus.

"Nous pouvions le voir de nos fenêtres", explique le Dr Robert Wachter, professeur et directeur du département de médecine de l’université de Californie à San Francisco, interrogé par CNN. "Cela a rendu la chose réelle."

Et puis, il y a la maire de San Francisco, London Breed, qui a également pris les devants avant que les premiers cas ne soient déclarés. La ville compte un nombre important d’Asiatiques (environ 30% de la population) et de nombreux résidents ont des liens familiaux en Chine et à Wuhan en particulier, où le virus a commencé à infecter les humains.

"Cela a suffi pour que je tire la sonnette d’alarme", explique M. Breed dans une interview à une journaliste du Time. Bien qu’aucun cas n’ait été confirmé à l’époque, nous sommes allés sur place et nous avons dit clairement au public : "La question n’est pas de savoir si nous allons avoir un cas ou non. Nous allons avoir un cas".