Coronavirus aux Etats-Unis : l’agence américaine du médicament ajoute un avertissement pour infections cardiaques à la notice des vaccins à ARNm

L’Agence américaine des médicaments, la FDA, a ajouté vendredi un avertissement concernant le risque d’infections cardiaques rares à la notice des vaccins contre le coronavirus de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui ont en commun de reposer sur la technologie de l’ARN messager.

L’avertissement souligne qu’il y a eu plusieurs signalements d’effets secondaires après la deuxième dose des vaccins. Plus précisément, il s’agit d’un risque accru de développer une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) ou de la membrane qui entoure le cœur (péricardite)

Ces modifications à la notice des vaccins ont été apportées à la suite d’une réunion qui se tenait mercredi entre les centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, et la FDA, alors que plus de 1200 cas de myocardite ou de péricardite ont été enregistrés à la fin de la deuxième semaine de juin. Le nombre de cas est nettement plus élevé chez l’homme, et dans la semaine suivant l’administration de la deuxième dose.