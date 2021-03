Coronavirus aux Etats-Unis : en avril, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 16 ans en Californie

Tous les Californiens âgés de plus de 16 ans pourront demander à se faire vacciner contre le Covid-19 dès le mois d’avril, grâce notamment à une augmentation des approvisionnements, ont annoncé jeudi les autorités de l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis.

Actuellement, la vaccination y est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes à risque pour raisons de santé ou professionnelles (soignants, enseignants, pompiers, etc.). A compter du 1er avril, elle sera ouverte aux plus de 50 ans et dès le 15 avril, tous les individus âgés de plus de 16 ans pourront donc en faire la demande.

"Avec l’augmentation des livraisons de vaccins et l’élargissement de l’éligibilité à un plus grand nombre de Californiens, la lumière au bout du tunnel continue à se faire plus vive", s’est réjoui dans un communiqué le gouverneur démocrate Gavin Newsom.