Coronavirus aux États-Unis : des millions d’Américains exposés à des coupures d’eau en pleine crise sanitaire

Des millions d’Américains risquent d’être privés d’eau courante s’ils prennent du retard dans le paiement des factures dans les mois à venir. En raison de la crise du coronavirus et de ses graves conséquences économiques, de nombreux Américains ont du mal à joindre les deux bouts et à payer toutes leurs notes.

"Le manque d’accès à l’eau met en danger les membres de notre communauté, ce qui signifie que nous sommes tous en danger aussi. Nous méritons tous d’avoir accès à de l’eau propre afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés. À ce jour, 581 États et municipalités ont suspendu les coupures d’eau, protégeant ainsi 195 millions de personnes (60% de la population américaine) de la propagation croissante du virus", indique le site de l’association FWW .

"Alors que le chômage atteint des niveaux records, des millions d’Américains vont devoir choisir entre payer la nourriture, le loyer et les factures… L’eau n’est pas quelque chose que les gens devraient avoir à sacrifier", a déclaré Mary Grant, directrice de "Food and Water Watcher".

Pourtant, malgré l’évolution de la crise économique et sanitaire, seulement 60% de la population a jusqu’à présent été protégée contre les coupures d’eau, selon la FWW . Et seuls 11% de ces services se sont explicitement engagés à reconnecter les ménages qui n’ont plus d’accès à l’eau courante à cause de factures impayées.

En plus du lourd bilan de santé publique aux États-Unis , l’impact économique de la pandémie touche déjà lourdement les familles , avec près de 10 millions de personnes qui ont demandé des allocations de chômage durant la seconde moitié du mois de mars et une hausse sans précédent de la demande d’aide d’urgence auprès des banques alimentaires.

Les taux de coupures les plus élevés se sont concentrés dans les États du sud et les États ruraux, notamment la Louisiane, l’Arkansas, la Floride et l’Oklahoma. Certaines des villes les plus touchées, dont la Nouvelle-Orléans, Detroit, Milwaukee, Mecklenburg, Ada et Dekalb, sont désormais des points noirs de l’épidémie de Covid-19, selon l’analyse du Guardian.

À la Nouvelle-Orléans, qui présente le quatrième taux d’infection au coronavirus par habitant le plus élevé du pays, seuls 300 foyers ont été reconnectés jusqu’à présent et la ville ne sait pas combien d’entre eux sont encore privés d’eau courante.

En attendant, il y a des signes d’une certaine volonté politique de s’attaquer au problème à Washington.

Mais ce que l’on sait, c’est que jusqu’ici les plans d’aides financières destinés à aider les familles et les services publics à permettre à tous de continuer à utiliser les robinets ont jusqu’à présent été exclus des plans de sauvetage fédéraux.