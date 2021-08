Coronavirus aux Etats-Unis : de nombreuses femmes ont dû quitter le marché de l’emploi faute de gardes d’enfants

Au début de la pandémie, Adeola Oyekola a dû fermer sa crèche familiale à son domicile de Washington. Après l’avoir rouverte en février à capacité réduite, elle redoute de devoir de nouveau la fermer en raison du variant Delta, au risque de pénaliser les femmes qui travaillent.

"J’ai moi-même des enfants et personne ne sait vraiment ce qu’il va se passer", explique Adeola Oyekola.

La campagne de vaccination aux Etats-Unis a permis aux entreprises de réembaucher plus de la moitié des 22 millions de personnes qui avaient été licenciées au printemps 2020 mais de nombreuses mères n’ont pas pu revenir sur le marché de l’emploi faute de garde d’enfants, selon les experts.

Les femmes ont ainsi profité de moins de la moitié des 850.000 emplois créés en juin, selon le département du Travail.

Femmes noires et hispaniques

Pour l’heure, à ce rythme-là, il faudrait encore plus de neuf mois avant que les quelque 3,8 millions d’emplois qui manquent toujours aux femmes ne soient recréés, selon le National Women’s Law Center (NWLC).

Bien que le taux de chômage de l’ensemble de la population américaine soit retombé à 5,9% en juin, et celui des femmes blanches à 5%, il s’élevait encore, pour les femmes noires et hispaniques, à 8,5% et 7,9% respectivement.

En cause, la fermeture des écoles et des crèches ainsi que la peur du variant Delta. La problématique de "garde d’enfants joue un rôle important dans le retour des femmes au travail", reconnaît Gillian Branstetter, du NWLC.

Elle souligne qu’il manque toujours 115.000 travailleurs du secteur, "obligeant de nombreux professionnels à diminuer leurs capacités d’accueil tout en accroissant les frais de garde" pour ceux qui sont accueillis, explique-t-elle à l’AFP.

Impact considérable sur les femmes

L’école virtuelle quasi généralisée dans le pays pendant l’année scolaire 2020-2021 a eu un impact considérable sur les femmes : celles âgées de 25 à 44 ans ont été trois fois plus affectées par le chômage que les hommes.

"J’ai été licenciée en mars 2020 lorsque le Covid a frappé, mais nous avons eu de la chance", déclare Stephanie Shipman, qui habite la région de Washington, et dont le mari a pu travailler à domicile pendant qu’elle s’occupait de l’éducation de leur petit garçon.

En juin, cette spécialiste du support client a repris son travail. Mais elle envisage désormais de garder son enfant à domicile.

Le variant Delta gagne du terrain aux Etats-Unis comme dans le reste du monde alors que la vaccination stagne, faisant redouter une nouvelle fermeture des écoles à la rentrée fin août, ce qui pourrait mettre les mères de famille face à un choix difficile.

"Le service public scolaire est un échec", souligne Rhonda Vonshay Sharpe, présidente et fondatrice du Women’s Institute for Science, Equity and Race.

Les enfants à l’école dès 3 ans ?

Le président Joe Biden a proposé d’accueillir les enfants à l’école dès trois ans au lieu de quatre voire cinq ans actuellement, selon les Etats.

Son programme économique prévoit également d’autres formes d’aide à la garde d’enfants.

Car les crèches privées sont très coûteuses et donc inaccessibles pour les femmes à bas revenus.

Selon Gillian Branstetter du National Women’s Law Center, si le programme éducatif et social de Joe Biden était voté au Congrès, cela aiderait grandement les femmes à retourner au travail en proposant un accueil "abordable et de haute qualité". Mais "si le Congrès n’agit pas maintenant, ce sont les femmes qui continueront à en payer le prix".