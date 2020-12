Coronavirus aux Etats-Unis : 3725 décès en 24h, un funeste record

USA: Kamala Harris reçoit sa première dose de vaccin, à Washington, le 29 décembre - 30/12/2020 La vice-présidente élue Kamala Harris et son époux Doug Emhoff ont reçu mardi à Washington leur première dose du vaccin Moderna contre le Covid-19. "Je veux encourager tout le monde à se faire vacciner", a déclaré Mme Harris après avoir reçu l’injection. "Littéralement, cela sauve des vies. Je fais confiance à la science, et ce sont les scientifiques qui ont créé et approuvé ce vaccin."