Coronavirus au Rwanda : face à l'augmentation du nombre de cas, la capitale Kigali se reconfine

Kigali, la capitale du Rwanda, est à nouveau totalement confinée pour au moins quinze jours, dix mois après le début de la crise du coronavirus dans le pays… Malgré des mesures parmi les plus strictes du continent africain, le Rwanda fait face à une seconde vague, avec des cas et des décès en constante augmentation qui risquent de faire pression sur son système hospitalier.

Comme un air de déjà-vu. Au lendemain de l’annonce du nouveau confinement à Kigali, lundi 18 janvier, de longues files d’attente s’étiraient devant les bus en partance pour le reste du Rwanda, où les mesures sont plus légères. Comme lors du premier confinement en mars 2020, décidé une semaine seulement après la confirmation du premier cas dans le pays, de nombreux habitants ont choisi de quitter la capitale où les opportunités économiques sont mises à mal.

"J’avais payé deux mois de loyer en avance, mais il n’y a aucune raison de rester ici. Je ne sais pas quand je reviendrai", souffle Emmanuel Tuyizere avec dépit. Originaire de l’ouest du Rwanda, il était venu travailler à Kigali comme agent de sécurité et avait pour projet d’apprendre à conduire et d’économiser pour s’acheter un taxi-moto afin de s’assurer un avenir confortable. "Mais là, je suis découragé. Je vais sûrement dépenser tout ce que j’ai réussi à économiser", regrette-t-il. Autour de lui, des centaines de personnes surchargées se pressent pour monter dans les bus avant la tombée de la nuit. Les autorités ont donné une journée aux habitants pour se préparer aux nouvelles mesures, avant que les transports entre la capitale et le reste du pays soient complètement à l’arrêt.

"Pendant le premier confinement à Kigali, c’était vraiment très dur. Je ne veux pas revivre ça", explique la jeune Clémentine Tumukunde, qui patiente un peu plus loin. "A la campagne, je peux cultiver, ma famille et mes amis peuvent m’aider, alors qu’à Kigali personne ne peut me soutenir et je risque de souffrir de la faim", ajoute-t-elle. Comme elle, la majorité des habitants de la capitale vivent de travaux journaliers ou du petit commerce et se retrouvent une fois de plus sans salaire.