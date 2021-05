Coronavirus au Royaume-Uni: pubs et stades rouvrent malgré la progression du variant indien

Derrière les chiffres - Le risque des variants résistants aux vaccins - 14/05/2021 Tout virus mute. Cela fait partie de son évolution normale : plus il se transmet, plus des mutations s’introduisent dans son génome. Quelquefois, des mutations se combinent pour lui donner plus d’avantages. C’est ce que l’on appelle en anglais des VOC, des "variants of concern", qu’on peut traduire par des "variants préoccupants". Et la préoccupation est d’autant plus grande quand il s’agît de variants résistants aux vaccins… 13 minutes pour y voir clair, avec Marius Gilbert.