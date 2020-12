Coronavirus au Royaume-Uni : les autorités approuvent le vaccin d'AstraZeneca et en commandent 100 millions de doses

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) britannique a autorisé l’utilisation du vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford, a indiqué mercredi le gouvernement.

"Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’autoriser l’utilisation du vaccin Covid-19 de l’université d’Oxford/AstraZeneca", a annoncé mercredi matin un porte-parole du ministère de la Santé, faisant du Royaume-Uni le premier pays à approuver ce vaccin moins coûteux et plus facile à distribuer.

Deuxième vaccin approuvé

Ce feu vert "fait suite à des essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA, qui a conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité", a ajouté ce porte-parole dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses de ce vaccin, sur des contrats représentant au total plus de 350 millions de doses d’ici à la fin de l’année prochaine, en s’approvisionnant auprès de sept fabricants dès la phase des essais cliniques.

C’est le deuxième vaccin approuvé par la MHRA, après celui de Pfizer/BioNTech inoculé à plus de 600.000 personnes depuis le 8 décembre.