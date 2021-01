Coronavirus au Royaume-Uni : le président arménien infecté et confiné à Londres

Le président arménien Armen Sarkissian a été infecté par le coronavirus et se retrouve confiné à Londres, ont indiqué mardi ses collaborateurs, alors que le pays du Caucase rencontre des difficultés à juguler la pandémie.

M. Sarkissian, 67 ans, "a eu des symptômes du nouveau coronavirus. Un test a donné un résultat positif", a indiqué dans un communiqué le bureau de la présidence arménienne, qui précise qu’il se trouvait alors à Londres pour "passer le Nouvel An parmi sa famille et ses petits-enfants" et pour être opéré de la jambe.

"Le président se trouve en confinement et continuera temporairement à remplir ses fonctions à distance", a ajouté la présidence.

La fonction de président en Arménie est surtout honorifique et les principaux rouages de l’exécutif dépendent du Premier ministre, Nikol Pachinian, qui avait lui aussi été infecté en juin avec sa famille.