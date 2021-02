Coronavirus au Pérou : Lima fait face à un record d'hospitalisations

Le Pérou, confronté à sa deuxième vague de Covid-19, a enregistré vendredi son record d'hospitalisations liées au coronavirus, avec 14.333 patients hospitalisés, a annoncé le ministère de la Santé.Au cours des dernières 24 heures, 213 nouvelles admissions ont eu lieu, ce qui porte le nombre total des patients hospitalisés à 14.333, selon les chiffres officiels. Le record précédent, 14.181, avait été atteint le 17 août.

Le nombre des contaminations et celui des décès ont quadruplé par rapport à la dernière semaine de décembre. A la date de vendredi, le Pérou comptait 1.229.748 cas confirmés de Covid-19 (avec une augmentation de 8.439 au cours des dernières 24 heures) et 43.255 décès (plus 210 en 24 heures), selon le bilan publié par le ministère. Parmi les personnes qui ont été contaminées, 1.130.923 sont considérées comme guéries.

Mardi a commencé au Pérou la vaccination contre le Covid-19 pour le personnel sanitaire, deux jours après l'arrivée des premières 300.000 doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Un deuxième lot de 700.000 doses doit arriver d'ici la fin de cette semaine. Aucune date n'est encore annoncée pour le commencement de la vaccination de la population.

L'objectif est d'immuniser 26 millions de personnes sur une population de 33 millions d'habitants, ainsi que les étrangers résidant au Pérou, principalement des Vénézuéliens qui sont au nombre de 800.000.