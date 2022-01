Coronavirus au Pérou : le pays détient le triste record du nombre relatif d’enfants devenus orphelins suite à la pandémie

L’épidémie de Covid-19 a rendu orphelins environ 98.000 enfants au Pérou, a annoncé jeudi le gouvernement du pays le plus endeuillé au monde par rapport au total de sa population.

"Notre pays malheureusement est le pays qui compte presque 98.000 enfants qui ont perdu leur père, mère ou tuteur pendant la pandémie", a dit la ministre des femmes, Anahi Durand, en se fondant sur des chiffres publiés par la revue médicale The Lancet.

Nous avons le triste record d’être le pays avec le plus grand nombre d’enfants ayant perdu un père, une mère

"Nous avons le triste record d’être le pays avec le plus grand nombre d’enfants ayant perdu un père, une mère", a-t-elle ajouté.

Le ministère verse actuellement une pension de 200 sols (environ 50 dollars) à plus de 18.000 familles, mais il faudrait étendre le nombre de bénéficiaires, a estimé la ministre. Le gouvernement compte la verser à un total de 83.664 enfants et adolescents orphelins, outre un accompagnement psychologique et éducatif.

►►► À lire aussi : Pérou : enquête contre le président Pedro Castillo pour trafic d’influence et collusion

Ce pays de 33 millions d’habitants présente le taux de mortalité le plus élevé au monde, avec 6122 décès par million d’habitants, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels.

Le pays andin, qui traverse sa troisième vague épidémique, a accumulé plus de deux millions de contaminations au coronavirus, et déplore plus de 202.900 morts.

Un record relatif au nombre d’habitants

La ministre des femmes péruvienne, Anahi Durand, se base sur des chiffres parus dans The Lancet. Cette étude porte sur les 21 pays représentant 76,4% des décès liés au coronavirus dans le monde jusqu’au 30 avril 2021.

Il en ressort que le pays avec le record d’orphelins relatif au nombre d’habitant est bien le Pérou. Par contre, en termes de nombre absolu, d’autres pays dénombrent davantage d’orphelins. C’est notamment le cas du Mexique (131.325) ou des Etats-Unis (104.884).