Coronavirus au Pérou : le cap des 13.000 morts franchi

Le Pérou a franchi dimanche le cap des 13.000 décès liés au coronavirus, a annoncé le ministère péruvien de la Santé à la veille de la réouverture programmée des restaurants dans le cadre du déconfinement progressif du pays.

Avec 189 nouveaux décès recensés au cours des dernières 24 heures, le nombre total de morts répertoriés dans le pays andin s'élève désormais à 13.187, précise le ministère dans son point quotidien sur l'épidémie.

Le nombre de cas de contamination au coronavirus atteint quant à lui 353.590, dont 4.090 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures.

Deuxième pays d'Amérique latine le plus touché en nombre d'infections au Covid-19 derrière le Brésil, le Pérou est le troisième Etat de la région le plus endeuillé après le Brésil et le Mexique.

La progression du virus a mis sous pression les structures hospitalières du pays qui se sont au bord de l'effondrement avec des équipes médicales qui pointent une pénurie de matériel et un manque de ressources.

Le pays a entamé le 1er juillet un déconfinement partiel qui s'est notamment traduit par la levée de la quarantaine dans 18 des 25 régions. Une nouvelle étape est prévue lundi avec la réouverture des restaurants avec une capacité d'accueil limitée à 40%.