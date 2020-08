Coronavirus au Pays-Bas : plus de 600 contaminations en 24 heures, un record depuis fin avril

Le rebond épidémique de coronavirus poursuit sur sa lancée aux Pays-Bas, qui a recensé jeudi 601 contaminations au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du nombre d'infections quotidiennes le plus élevé depuis le 26 avril. Les autorités du royaume ont comptabilisé 426 nouveaux cas mercredi et un peu plus de 3.000 sur les sept derniers jours.

Amsterdam, Amstelland et Rotterdam

Amsterdam et l'Amstelland, région située au sud de la capitale, enregistrent un nouveau record avec 160 nouvelles contaminations entre mercredi et jeudi, contre 149 de lundi à mardi. Autre foyer de l'épidémie aux Pays-Bas, la région du Grand Rotterdam comptabilisait quant à elle 119 infections supplémentaires ces dernières 24 heures. À La Haye et dans ses environs, 81 personnes ont également été testées positives.

Après plusieurs jours sur la pente ascendante, le nombre de patients soignés dans les hôpitaux néerlandais a diminué jeudi à 108 au total, soit 10 de moins que la veille. Les soins intensifs accueillent actuellement 29 patients.