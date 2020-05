Coronavirus au Pays-Bas : le temps est venu d'assouplir le confinement, selon le Premier ministre

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré, lors d’une conférence de presse mercredi, qu’il est temps, après presque deux mois, d’assouplir les mesures de confinement dans son pays.

"Nous ne pourrons débloquer les Pays-Bas que si tout le monde se comporte de manière raisonnable", a averti le chef du gouvernement.

Toutes les personnes souffrant de symptômes ressemblant à ceux du covid-19 seront testées à partir du 1er juin. Si quelqu’un s’avère être infecté, il est "crucial" de mener des recherches sur ses contacts et de mettre le patient en quarantaine pendant quatorze jours.

Rutte a annoncé qu’à partir du 11 mai, les professions dans lesquelles le contact physique est inévitable, telles que les coiffeurs, seront autorisées à reprendre le travail uniquement sur rendez-vous et à condition que les clients démontrent qu’ils ne présentent aucun symptôme de covid-19.

Presque comme avant

Les sports sans contact tels que le tennis et le golf seront à nouveau autorisés à partir de cette date.

Les cinémas, restaurants, musées et institutions culturelles pourront rouvrir le 1er juin, avec un maximum de trente personnes, personnel compris. Une réservation sera donc nécessaire.

Sur les terrasses, chaque personne devra être assise à une table et à 1,5 mètre de distance des autres clients. Un maximum de dix personnes sera autorisé.

Les églises, les centres de congrès et les crématoriums ouvriront le 1er juillet, mais pour un maximum de cent personnes. Les cafés, les restaurants et les cinémas pourront alors recevoir autant de monde. Il en va de même pour les mariages et les enterrements.

Les transports publics seront de retour à un trafic normal à partir du 1er juin, mais les masques y seront obligatoires. Les écoles secondaires rouvriront le 2 juin.

Si tout va bien, selon Rutte, les saunas, les salles de sport, les casinos, les cafés et les maisons closes pourront rouvrir à partir du 1er septembre.