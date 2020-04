Coronavirus au Népal : les sherpas désœuvrés ne peuvent nettoyer les pentes de l'Everest

Le Népal, principale voie d’accès vers le toit du monde, comptabilise à ce jour 5 cas d’infection au COVID-19 et aucun mort. Au début de ce qui est la haute saison pour les treks vers le sommet de l’Everest, une saison qui s’étale de début avril à fin mai, le gouvernement a décidé le confinement de la population et la fermeture des voies d’accès vers le plus haut sommet au monde. Des centaines de travailleurs de la montagne, guides, porteurs, loueurs de matériel… se retrouvent sans emploi. Un emploi qui leur permet de vivre toute l’année sur les revenus engrangés en à peine deux mois. Pour compenser quelque peu cette énorme perte de revenu, les travailleurs de la montagne ont proposé de nettoyer les pentes de l’Everest.

Les sherpas désœuvrés ne peuvent nettoyer les pentes de l'Everest - © PRAKASH MATHEMA - AFP

Les représentants des travailleurs de la montagne ont proposé de profiter de l’absence des alpinistes internationaux pour lancer un grand plan de nettoyage de pas moins de six sommets des environs de l’Everest. Un plan qui était censé allier l’opportunité de l’accessibilité exceptionnelle des sommets et la liberté du personnel pour réaliser cette opération environnementale. De plus, il était censé offrir une source de revenus de remplacement à tout un secteur qui encadre les candidats au sommet. En haut de l’échelle des revenus, les guides qui touchent entre 5000 et 10.000 dollars par saison, sont moins touchés par le confinement. Ils disposent en effet d’épargne et peuvent attendre. En revanche, porteurs, employés de l’horeca local et "petites mains" font face à la précarité. Les alternatives à cette industrie de l’extrême sont rares dans la région.