Coronavirus au Mexique : Plus de 1800 décès en 24 h dans le 4e pays le plus endeuillé au monde

Le Mexique a enregistré un nouveau pic de décès en 24 heures avec 1803 personnes décédées à la suite d'une infection au Covid-19.

Le Mexique se classe actuellement quatrième dans la liste des pays les plus endeuillés au monde à cause du Covid-19. Au total, il y a plus de 146.000 morts.

Les tests sont limités dans le pays. Le nombre réel d'infections, plus de 22.000 jeudi, est donc probablement plus élevé que ce qu'indiquent les statistiques gouvernementales. Le nombre de décès est aussi probablement plus élevé.

Le gouvernement du Mexique n'a imposé aucune restriction à sa population. Les frontières ne sont pas fermées et les visiteurs peuvent entrer dans le pays sans avoir à présenter un test négatif ou être mis en quarantaine après leur arrivée. Le président Andres Manuel Lopez Obrador minimise le risque d'infection au Covid-19.

Le système de santé mexicain était déjà sous-financé avant la pandémie. Actuellement, la plupart des hôpitaux sont saturés.

