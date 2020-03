Coronavirus au Mexique: le cap des 1000 infections est franchi, les autorités durcissent les mesures

Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et les personnes de plus de 60 ans et considérées à risque sont vivement invitées à rester chez elles. Les entreprises et les citoyens qui ne se plient pas aux mesures dictées par les autorités risquent des amendes, selon M. Ebrard.

Le nombre de nouvelles contaminations a grimpé de 993 dimanche à 1.094 lundi, ont communiqué les autorités sanitaires du pays lundi. Il y a 8 nouveaux décès, portant le bilan fatal à 28 dans le pays d'Amérique centrale.