Coronavirus au Maroc : "Mettez votre masque !", nouvelle injonction des patrouilles de contrôle

"Mettez votre masque ! ": telle est la nouvelle injonction des patrouilles de contrôle massivement déployées au Maroc pour faire respecter l’état "d’urgence sanitaire", au moment où des industriels locaux se lancent tous azimuts dans la production pour répondre à la forte demande.

Tandis que nombre de gouvernements hésitent encore, le royaume a décidé cette semaine de rendre obligatoire, sous peine de sanctions, le port du masque pour ses 35 millions d’habitants après une étude comparative de l’évolution de l’épidémie dans différents pays.

Auparavant, des industriels du textile avaient reconverti en urgence leur outil de production, avec l’appui du ministère marocain de l’Industrie et du commerce.

"Dès l’apparition de la pandémie, nous avons réorienté un certain nombre d’opérateurs qui faisaient des sacs non tissés vers la fabrication de masques", dit à l’AFP le ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy, en marge d’une visite d’une de ces usines implantée à Casablanca, la capitale économique. "Dix usines se sont déjà reconverties et nous sommes en train d’atteindre une capacité de cinq millions de masques par jour", précise-t-il.

Objectif : approvisionner 70.000 points de vente en masques

La commercialisation des protections produites localement a déjà commencé en fin de semaine dernière, avec l’objectif d’approvisionner pas moins de 70.000 points de vente. Jusque-là, les masques étaient importés de Chine, fournisseur incontournable.

Ces masques "aux normes internationales" sont vendus dans les commerces de proximité par paquet de 10 au prix modique de 80 centimes l’unité (environ 7 centimes d’euros), grâce à des subventions du Fonds spécial d’urgence initié par le roi, abondé par l’Etat et par des donations, selon le ministère.

Dans ce contexte, une photo de Mohammed VI portant un masque pendant une audience mardi, jour de l’entrée en vigueur de la mesure, est devenue virale. Pour pouvoir circuler, les Marocains se sont donc rués sur les commerces… et les premiers stocks ont vite été épuisés, selon des témoignages concordants. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent de ne pas avoir réussi à se fournir.

Cependant, il est désormais rare de croiser des passants à visage découvert. Faute de mieux, certains utilisent de vieux masques, d’improbables protections de chantier ou des écharpes. Face à la pénurie, les prix des masques chirurgicaux disponibles en pharmacie ont eux flambé, leurs tarifs n’étant pas réglementés.