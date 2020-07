Coronavirus au Maroc : le roi annonce un projet de généralisation de la couverture sociale

Le roi du Maroc Mohammed VI a annoncé mercredi soir une généralisation de la couverture sociale "au profit de tous les Marocains" au cours des cinq prochaines années et la création d'un fonds de 11 milliards d'euros pour relancer l'économie après la pandémie de coronavirus.

"Le moment est venu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains", a dit le roi dans son premier discours télévisé depuis l'apparition de la pandémie au Maroc, mi-mars. "Ce projet requiert une réforme rigoureuse des systèmes et programmes sociaux", a-t-il dit dans une allocution marquant le 21e anniversaire de son accession au trône.

A partir de janvier prochain

Ce projet sera déployé à partir de janvier prochain en commençant par la "généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales", et sera étendu à "la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi", a-t-il ajouté. Selon lui, la crise liée à la pandémie a "mis en évidence un certain nombre d'insuffisances", notamment "la faiblesse des réseaux de protection sociale" pour "les franges de la population en situation de grande précarité" dans ce pays de 35 millions d'habitants.