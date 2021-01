Coronavirus au Liban : nouveau record de contaminations et de décès, les hôpitaux saturés

Le Liban a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de décès et de contaminations dus au Covid-19, et de nombreux hôpitaux sont saturés à cause de la propagation exponentielle du nouveau coronavirus depuis décembre.

Le ministère de la Santé a annoncé 44 décès et 6154 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Jeudi, un record de 41 morts avait été annoncé et le 8 janvier un record de cas (5440).

Jusqu’à présent, le pays de quelque six millions d’habitants a officiellement recensé 243.286 cas, dont 1825 décès.

Les pics quotidiens, jamais observés depuis l’apparition de la pandémie en février 2020, sont enregistrés depuis décembre.

Jeudi, les autorités ont imposé un confinement strict de 11 jours : un couvre-feu de 24 heures s’accompagne d’une fermeture des commerces et des supermarchés, uniquement autorisés à livrer en journée.

Le secteur hospitalier est sous très forte pression dans un pays plongé dans une grave crise économique et financière, aggravée par une instabilité politique.

Un hôpital à l’extérieur de Beyrouth, qui accueille actuellement le ministre de la Santé lui aussi contaminé, a dû aménager son réfectoire pour y installer des patients atteints du nouveau coronavirus.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé que les taux d’occupation frôlaient la saturation. En soins intensifs, ce taux est désormais de 90.47% dans quasiment tout le pays et de 100% à Beyrouth, selon le bureau de l’OMS au Liban. Plusieurs hôpitaux ont publiquement annoncé que leurs services étaient saturés.

Le pays espère recevoir mi-février sa première livraison du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech.

